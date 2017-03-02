Последнее обновление: 02.03.2017 17:14

Назначены представители государства в органах управления Беларусбанка и БПС-Сбербанка

Назначены представители государства в органах управления ОАО ”Сберегательный банк ”Беларусбанк“ и ОАО”БПС-Сбербанк“.

Согласно постановлению Совмина и Нацбанка № 173/4 от 1 марта 2017 г., представителями государства в органах управления ОАО ”Сберегательный банк ”Беларусбанк“ назначены первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев и первый заместитель министра финансов Максим Ермолович.

Представителем государства в органах управления ОАО ”БПС-Сбербанк“ назначен первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Алексей Васильев.

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