Украина подписала меморандум с МВФ для нового транша - источник в ЦБ

Украина подписала доработанный текст меморандума с Международным валютным фондом и направит его ключевому кредитору для рассмотрения вопроса о выделении Киеву ожидаемого с прошлого года транша на сумму $1 миллиард, сообщил Reuters источник в центральном банке.

"Украинская сторона подписала обновленный меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом", - сказал источник в НБУ.

Украина уже получила $7,7 миллиарда, включая $1 миллиард в сентябре прошлого года, в рамках одобренной весной 2015 года четырехлетней программы реформ на сумму $17,5 миллиарда.

Глава НБУ Валерия Гонтарева говорила, что несмотря на задержку четвертого транша, базовый сценарий предусматривает получение четырех траншей МВФ на сумму $5,4 миллиарда в 2017 году.