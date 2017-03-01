Последнее обновление: 01.03.2017 15:35

МВФ и Грузия договорились о 3-летней программе на $285 млн - представитель МВФ

Категории: Грузия МВФ

Грузия и Международный валютный фонд в среду достигли соглашения о трехлетней программе объемом $285 миллионов, направленной на поддержку экономических реформ и привлечение инвестиций, сказала представитель МВФ.

"Команда МВФ достигла соглашения... с грузинскими властями о трехлетней программе, предусматривающей финансирование объемом $285 миллионов", - сказала на пресс-конференции глава миссии МВФ в Грузии Мерседес Вера-Мартин, которую цитирует Reuters.

Базирующийся в Вашингтоне кредитор в 2014 году утвердил предыдущую трехлетнюю программу МВФ в Грузии на общую сумму $136 миллионов, 80 процентов из которой были предоставлены, однако последние два обзора в рамках программы не были завершены.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Март 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Финансы
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование