Ле Пен отказалась идти на допрос полиции по делу о финансовых махинациях

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен отказалась идти на допрос в полицию в связи с подозрениями в использовании финансов фонда ЕС для выплаты зарплаты своих сотрудников. Об этом сообщил ее адвокат.

При этом он отметил, что после проведения выборов она ответит на все вопросы сотрудников правоохранительных органов, передает Reuters.

Марин Ле Пен подозревается в нецелевом расходовании средств, которые Европейский союз выделяет на зарплату ассистентов депутатов. Как полагает следствие, лидер «Национального фронта» переводила эти средства своему телохранителю Тьерри Лежье и главе канцелярии Катрин Гризе, которые были незаконно оформлены в качестве помощников депутата.

Несмотря на это, они продолжали выполнять свои кадровые обязанности в партии «Национальный фронт». По данным французского издания Le Nouvel Observateur, им были незаконно выплачены €340 тыс

Полиция Франции 22 февраля допросила Лежье и Гризе. А 20 февраля в квартире «Национального фронта» в Париже были проведены обыски. «Национальный фронт» полагает, что расследование связано с попыткой помешать Ле Пен выиграть президентские выборы во Франции. Первый тур выборов пройдет во Франции 23 апреля, а второй — 7 мая.