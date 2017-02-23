Последнее обновление: 23.02.2017 15:48

Нацбанк Украины ужесточил меры, чтобы не допустить отток капитала в Россию

Национальный банк Украины ужесточил меры в финансовом секторе, опасаясь допустить отток капитала в Россию.

Национальный банк Украины ужесточил меры для недопущения оттока капитала в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Сообщается, что теперь Нацбанк Украины имеет право отказывать в выдаче индивидуальных лицензий на осуществление отдельных валютных операций, если обнаружит в поданных документах информацию о том, что участником или лицом, в пользу или в интересах которого проводится эта операция, является лицо, "находящееся в стране, которая признана Верховной радой Украины государством-агрессором".

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