Госдума одобрила ограничения на денежные переводы в Украину

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который вводит ограничения при переводах денежных средств из России в Украину и другие государства. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Ограничения касаются переводов, осуществляемых с помощью иностранных платежных систем. Согласно пояснительной записке к законопроекту, «предлагается установить запрет на трансграничные переводы без открытия банковского счета, которые осуществляются вне рамок платежных систем».

Законопроект был разработан после запрета деятельности российских платежных систем на территории Украины. В пояснительной записке отмечается, что украинский запрет привел «к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем».

За нарушение закона предлагается взыскание штрафа в размере произведенных платежей.

Документ был внесен в Госдуму депутатом фракции «Единая Россия» Владиславом Резником. Власти Украины запретили российским платежным системам проведение операций на территории страны в октябре 2016 года. Он распространился на шесть российских платежных систем: «Колибри» (управляется Сбербанком), «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр»), «Юнистрим» (банк «Юниаструм»), международные денежные переводы «Лидер» (НКО «АО «Лидер»), Anelik (банк «Анелик РУ»), Blizko (Связь-банк). Кроме того, на Украине запрещено использование электронных платежных систем WebMoney, «Яндекс.Деньги», QIWI Wallet и Wallet One «Единый кошелек».