Последнее обновление: 14.02.2017 17:17

ЦБ Армении снизил ключевую ставку до 6%

ЦБ Армении во вторник принял решение снизить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта - до 6%, сообщает пресс-служба ЦБ.

Как говорится в сообщении пресс-службы ЦБ, в январе 2017 года в стране зафиксирован рост потребительских цен на 2,6% (в январе 2015 года цены выросли на 2,2%), 12-месячная дефляция составила 0,6%.

По оценке ЦБ, "в предстоящие месяцы из внешнего сектора существенных инфляционных влияний не ожидается".

Это уже девятое понижение ставки рефинансирования Центробанком с начала 2016 года и первое в 2017 году.

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