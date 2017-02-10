Латвия разместила облигации на 650 млн евро

Латвия вчера разместила на международных финансовых рынках еврооблигаций двух выпусков на общую сумму 650 млн евро, сообщила Госказна Латвии.

В частности, были размещены еврооблигации нового выпуска - со сроком обращения 30 лет и фиксированной процентной ставкой 2,25% годовых (доходность - 2,33%). Объем эмиссии - 500 млн евро.

Также были доразмещены облигации со сроком погашения 7 октября 2026 года. Объем доразмещения составил 150 млн евро. Изначальный объем эмиссии данных бумаг - 500 млн евро.

Как сообщает Госказна, спрос на 30-летние облигации превысил предложение в 1,6 раза, на 10-летние - в 2,8 раза. В каждом из размещений участвовали около 50 инвесторов из разных стран, в основном европейских (Германии, Австрии, Великобритании и других).

Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, Goldman Sachs и Societe Generale.

Вчерашним размещением евробондов Латвия обеспечила большую часть запланированного на 2017 год объема заимствований.