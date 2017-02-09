Последнее обновление: 09.02.2017 16:30

ЦБ Китая распространил правила валютного контроля на биткойн и биржи криптовалют

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) обязал биржи криптовалют под угрозой закрытия соблюдать все правила валютного контроля и борьбы с отмыванием денег.

По оценке Chainanalysis, с помощью биткойнов в 2016 году из Китая было выведено $2 млрд. Эксперты аналитической фирмы утверждают, что в первой половине 2016 года 42% всех транзакций с биткойнами были осуществлены в Китае.

За последние 12 месяцев биткойн подорожал более чем на 120%, поскольку инвесторы скупали его в том числе в качестве защиты от ослабления юаня. При этом власти КНР опасались, что биткойн можно использовать для вывода капитала из Китая в обход мер валютного контроля.

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