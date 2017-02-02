В Казахстане следователи через СМИ вызывают на допрос экс-главу БТА Банка

Национальное бюро по противодействию коррупции получило новые доказательства преступлений, совершенных экс-главой БТА Банка Мухтаром Аблязовым и его сообщниками, в связи с чем он вызван на допрос, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе бюро.

"В ходе следствия Антикоррупционной службой добыты дополнительные доказательства противоправных деяний Аблязова и его сообщников. Раскрыты новые схемы легализации (отмывания) похищенных в банке денежных средств", - говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, установленные факты позволили дополнить подозрение Аблязова созданием и руководством преступным сообществом, включающим в себя ряд организованных преступных групп, действовавших как на территории Казахстана, так и за его пределами.

В соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) Казахстана, подозреваемый вызывается на допрос повесткой. Однако в связи с нахождением подозреваемого Аблязова вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК Казахстана, публикует уведомление о вызове подозреваемого на допрос в средствах массовой информации.

"Подозреваемому Аблязову необходимо в срок до 17:00 часов 10 февраля 2017 года явиться в административное здание Национального Бюро по противодействию коррупции по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Сейфуллина, 37 к руководителю следственно-оперативной группы – руководителю Следственного департамента Перову Сергею Николаевичу", - говорится в сообщении. Уведомление о вызове Аблязова на допрос публикуется в казахстанских средствах массовой информации и в средствах массовой информации Франции по месту его возможного нахождения, и Италии по месту жительства близких родственников.

В декабре 2016 года государственный совет Франции (высшая административная инстанция) отменил решение премьер-министра этой страны о выдаче Аблязова в Россию по экстрадиционному запросу Российской Федерации и освободил его из-под ареста. Деятельность Аблязова во главе казахстанского БТА Банка является предметом уголовного расследования в России, Казахстане и в Украине, однако выдачи Аблязова добиваются только Россия и Украина, так как у Астаны нет с Парижем соглашения об экстрадиции.

Бывшему банкиру инкриминируется целый ряд правонарушений, в том числе мошенничество, подделка документов, злоупотребление полномочиями. Сумма ущерба, нанесенного Аблязовым, оценивается в несколько миллиардов долларов. Дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана и долгое время проживал в Великобритании, но был вынужден покинуть и эту страну.