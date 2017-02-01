Последнее обновление: 01.02.2017 16:33

Нацбанк Таджикистана повысил ставку рефинансирования до 12,5%

Национальный банк Таджикистана повысил ставку рефинансирования до 12,5 процента с 11 процентов, сообщила пресс-служба регулятора в среду.

Экономика Таджикистана зависит от денежных переводов работающих в основном в России трудовых мигрантов. Они обеспечивали свыше 40 процентов ВВП беднейшей центральноазиатской республики, в 2012 году прислав на родину почти $3 миллиарда.

Из-за российской рецессии, усугубленной падением цен нефти и западными санкциями, и девальвации рубля переводы мигрантов сократились.

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