Полиция Франции пять часов допрашивала кандидата в президенты Фийона

Кандидат от консерваторов на президентских выборах во Франции Франсуа Фийон и его жена в понедельник на протяжении пяти часов отвечали на вопросы следователей в связи с обвинениями в фиктивном трудоустройстве Пенелопы Фийон в парламенте.

Обвинения, которые Фийон отрицает, ударили по популярности бывшего премьер-министра и могут повлиять на исход весенних выборов, на которых он пока считается фаворитом.

Российский президент Владимир Путин в ноябре выделил Фийона среди кандидатов, сказав, что поддерживает с ним "очень добрые" личные отношения. Французский политик перед этим сказал, что Россия не представляет угрозы для безопасности и отталкивать ее было "полной глупостью".

Фийон заявил, что он и жена предоставили следователям информацию, которая поможет "установить истину о работе, выполнявшейся госпожой Фийон".

Финансовая прокуратура Франции на прошлой неделе начала проверку после того, как сатирический еженедельник Le Canard Enchaine сообщил, что Пенелопа Фийон числилась в должности парламентского помощника мужа и его преемника и получила зарплату на общую сумму в 500.000 евро ($534.000) из государственных средств. Однако издание не смогло найти свидетельств того, что Фийон действительно выполняла какую-либо работу.

Экс-премьер сказал, что его супруга работала на самом деле, а себя назвал жертвой клеветнической кампании.

Опросы, проведенные после публикации статьи Le Canard Enchaine, указали на то, что центрист Эммануэль Макрон и кандидат от крайне правых Марин Ле Пен сократили отставание от Фийона.

Дело навредило построенному Фийоном благородному имиджу набожного католика. Аналитики сказали, что теперь ему также будет сложнее продвигать программу сокращения расходов и снижения числа госслужащих.

Организованная в интернете частная петиция, призывающая Пенелопу Фийон "вернуть нам 500.000 евро", к вечеру понедельника набрала 248.000 подписей.

Адвокат кандидата в президенты Антонин Леви сказал, что в ближайшие дни следователям отправят новые свидетельства того, что Пенелопа Фийон действительно работала и выполняла "очень важные" функции.

Расследование пока лишь предварительное, и экс-премьер ранее сказал, что откажется от участия в президентской гонке, если станет фигурантом официального уголовного дела.

Жесткий реформатор Фийон одержал убедительную победу на праймериз консерваторов в ноябре. В случае выхода из борьбы у его республиканской партии останется совсем мало времени для выбора нового кандидата.