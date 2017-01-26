Патриарх Кирилл предложил создать в России банки для бедных

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал депутатов Госдумы подумать о возможности создания в России «банков для бедных».

По его словам, такие организации могли бы поддержать малоимущих финансово так, как это уже делается в других странах, в частности в Индии, передает «Интерфакс».

«Иногда человеку просто нужно было $200, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек (в Индии), сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных — без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей», - пояснил патриарх Кирилл.

В 2006 году бангладешский бизнесмен Мухаммад Юнус был удостоен Нобелевской премии мира за создание системы микрофинансирования на базе Grameen Bank.

Глава РПЦ отметил, что идея о создании «банков для бедных» была очень высоко оценена теми, с кем ему приходилось ее обсуждать.

В то же время патриарх призвал парламентариев принять новый закон, ограничивающий деятельность существующих в России микрофинансовых организаций (МФО), которую патриарх назвал «абсолютно аморальной практикой ростовщичества в самом хищническом своем проявлении».

Патриарх отметил, что займы такие организации выдают под большие проценты, так что должники впоследствии оказываются вынуждены продавать свое имущество, чтобы расплатиться с долгами.

«Подобные «бизнесмены» не могут быть названы иначе, чем мироедами», - сказал патриарх Кирилл.

С 1 января 2017 года работающие в России МФО ограничены в праве начисления процентов на сумму краткосрочных займов (сумма процентов не может превышать сумму самого долга более чем в три раза), а штрафы и пени в случае несвоевременного возврата долга разрешено начислять только на непогашенную его часть.

В 2016 году Банк России исключил из реестра микрофинансовых организаций более 1,7 тыс. организаций и пообещал в 2017 году продолжить чистку рынка. Однако о полном запрете МФО речи​ пока не идет, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, такой запрет привел бы лишь к росту спроса на услуги ростовщиков-нелегалов.

«Спрос на короткие займы до зарплаты есть, и, если не будет регулируемого бизнеса, люди пойдут к нелегальным кредиторам», — заявила Набиуллина в июне 2016 года.