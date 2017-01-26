В Польше на обвинения Газпрома ответили в стиле "сам такой"

Российский газовый монополист "Газпром” является ненадежным партнером для Польши, поскольку продолжает использовать энергетику в политических целях. Об этом заявил польским журналистам вице-премьер-министр, министр развития Польши Матеуш Моравецкий, комментируя заявление заместителя главы Газпрома Александра Медведева о том, что Польша не хочет продолжать с российской компанией соглашение о транзите газа в Европу, а следовательно не является предсказуемым партнером.

“Это (высказывание Медведева) лишь подтверждает, что это Газпром является ненадежным партнером, когда два или три раза в прямом или переносном смысле слова полностью закрутил газовый кран для Западной Европы. Это также показывает, насколько правильным было решение Леха Качиньского о начале строительства газового терминала в городе Свиноуйсце (северо-запад РП), который мы открыли несколько месяцев назад”, - заявил Моравецкий.

Он также добавил, что это показывает важность переговоров с другими партнерами о расширении возможностей этого терминала, строительстве новых газовых соединений с другими странами, которые не руководствуются политическими целями, в частности с Норвегией.

В среду Газпром сообщил, что есть риски по поставкам газа в Европу из-за позиции Польши, поскольку Варшава еще не утвердила новые условия транзита российского газа. В интервью агентству Reuters замглавы Газпрома Медведев заявил, что Польша не намерена продлевать контракт на транзит газа с Россией. Он назвал Польшу ненадежным партнером, подчеркнув, что это создает риск для поставок газа в Европу, в частности Германию.

Reuters отмечает, что Польша отказывается продолжать с Россией долгосрочное соглашение о поставках газа, подписанное в 1996 году. Согласно с ней, Польша импортирует из РФ более 10 млрд куб. м газа, что составляет 2/3 от общих потребностей Польши в газе. В соглашении, которое пересматривалось сторонами в 2010 году в сторону снижения цены для польской стороны за счет увеличения поставок примерно на 2 млрд куб. м, транзит через территорию Польши предусмотрен до 2019 года, а поставки газа в Польшу до 2022 года.

Ежегодно газ в Европу транзитом через территорию Польши поставляется по трубопроводу “Ямал-Европа”, пропускная способность которого в целом составляет 33 млрд куб. м газа. Польский отрезок газопровода составляет 683 км.