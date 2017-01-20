Наступление роботов на рабочие места стало одной из тем Давоса

Открытые рынки и глобальная торговля стали причиной увольнений в последнем десятилетии, но руководители глобальных компаний говорят, что виной всему всё чаще становятся машины.

Лидеры бизнеса, собравшиеся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, радуются увеличению продуктивности благодаря развитию технологий, но в то же время предупреждают, что следует более активно бороться с ударом по рынку занятости, побочным эффектом технологического бума.

Развитие робототехники, беспилотных автомобилей, искусственного интеллекта и 3D-печати ставит под угрозу всё больше профилей занятости.

Например, компания Adidas планирует применять технологию 3D-печати в производстве некоторых моделей кроссовок для бега.

"Рабочие места будут потеряны, работа изменится, и такая революция будет вневозрастной, внеклассовой и затронет всех",- сказала руководитель Hewlett Packard Enterprise Мег Уитмэн.

Пока сторонники Дональда Трампа и Brexit надеются, что новые правительственные меры помогут вернуть рабочие места в "Ржавый пояс" США или на промышленно развитый север Великобритании, экономисты подсчитали, что в 86 процентах случаев потеря рабочих мест связана в продуктивностью, говорится в ежегодном докладе форума о рисках.

"Технология - это большая проблема, а мы не признаём её",- сказал Марк Вайнбергер, руководитель консалтинговой фирмы EY.

Политический контекст заставляет многих руководителей более серьёзно относиться к непрерывному профессиональному обучению сотрудников, чтобы успевать за безудержным ростом технологий.

"Думаю, сейчас мы подходим к такому времени, когда приходится находить карьерные альтернативы в течение жизни",- сказал руководитель Microsoft Сатья Наделла. Хотя многие передовые технологии останутся более дорогостоящими, чем труд с низкой или средней квалификацией в краткосрочной перспективе, тенденция будет всё больше меняться по мере снижения расходов