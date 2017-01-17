Последнее обновление: 17.01.2017 17:55

Министерство миграции Австралии обвиняют в растрате $1,6 миллиарда

Независимый аудит, проведенный в Министерстве иммиграции и защиты границ Австралии, обнаружил несанкционированные расходы государственных средств на сумму 2,2 млрд австрал. долл. (около 1,65 млрд долл. США), сообщает The Guardian.

Сумма была потрачена в период с 2012 по 2016 гг. и пошла на содержание лагерей просителей убежища в Австралии на островах Манус и Науру. В отчете сообщается, что инспекторы не смогли найти документальных подтверждений соответствия "цены-качества услуг" (иногда никакие работы по контракту не осуществлялись), а также доказательств, кто именно уполномочивал ведомство на заключение контрактов с подрядчиками.

В министерстве признали отсутствие нужных документов, однако отрицали злоупотребление, ссылаясь на сложные условия, в которых приходилось заключать контракты.

Кроме того, ведомство обвинило оппонентов в систематической травле и сомнениях в австралийской политике защиты против несанкционированной миграции.

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