Еврокомиссия предложила Молдове 100 миллионов евро в обмен на реформы

Еврокомиссия предлагает выделить Молдове 100 миллионов евро от имени Евросоюза в виде кредитов и грантов в дополнение к программе кредитования МВФ и в обмен на проведение реформ, говорится в сообщении ЕК.

"Еврокомиссия предлагает 100 миллионов евро макрофинансовой поддержки Республике Молдова. До 40 миллионов евро помощи будет предоставлено в виде грантов и до 60 миллионов евро – в виде среднесрочных кредитов на благоприятных финансовых условиях", - сообщает ЕК, добавляя, что теперь необходимо одобрение помощи со стороны Европарламента и Совета ЕС.

По словам вице-президента по евро и социальному диалогу Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, эти средства должны помочь стране "покрыть наиболее срочные финансовые нужды и стабилизировать экономику", цитируются его слова в сообщении. Далее ЕК уточняет, что финансовая помощь должна помочь "покрыть часть внешних финансовых нужд страны в течение ближайших двух лет". Деньги планируется дать в три этапа в 2017 и 2018 годах, сообщает ЕК.

Пакет макрофинансовой помощи дополнит новую программу кредитования МВФ в обмен на реформы в стране, одобренную в ноябре 2016 года. Выделение денег от ЕС будет "строго обусловлено хорошим прогрессом" в исполнение условий программы МВФ, а также выполнением определенных условий, которые будут согласованы между Молдовой и Евросоюзом в меморандуме к финансовой помощи, отмечается в сообщении.

"Эти политические условия будут направлены на некоторые фундаментальные слабости экономики Молдовы и систему управления экономикой, в частности, в банковском секторе. Это будет делаться в тесной координации с программами корректировок и реформ, которые Молдова согласовала с МВФ и Всемирным банком, а также с программой реформ в рамках бюджетной помощи Евросоюза и Соглашением о свободной торговле с ЕС", - говорится в релизе.

Молдова сталкивается со многими трудностями, особенно с необходимостью борьбы с коррупцией и слабым управлением, которые привели к ослаблению экономического роста, отмечает ЕК. Также важно тщательно расследовать крупное банковское мошенничество, которое ударило по экономике государства в 2014 году, добавляет ЕК.

"Проблемы в экономике обострились слабой экономической активностью у некоторых ключевых региональных торговых партнеров страны. Это влияние было частично возмещено возросшей торговлей с Евросоюзом, что может быть связано с соглашением об ассоциации, вступившим в силу 1 июля 2016 года и создавшим глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли ", - сообщает Еврокомиссия.