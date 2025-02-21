Последнее обновление: 21.02.2025 17:18

Россия на полгода продлила запрет на экспорт бензина

Власти РФ решили продлить запрет на экспорт автобензина для непроизводителей с 1 марта сроком на полгода. Об этом говорится в сообщении правительства.

"Вице-премьер Александр Новак поддержал решение о запрете экспорта бензина для компаний, которые его не производят, на период с 1 марта по 31 августа текущего года с целью балансировки рынка в период повышенного спроса", - информирует правительство.

При этом нефтеперерабатывающим заводам и нефтяным компаниям, которые ими владеют, экспорт топлива будет разрешен.



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