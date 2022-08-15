Лукашенко очередным совещанием борется с долгостроем в Минске

Лукашенко провел энное по счету совещание, на котором потребовал принять кардинальные меры для решения проблемы долгостроев в Минске.

В качестве одного из примеров он привел бывшие объекты Минского производственного объединения вычислительной техники (МПОВТ).

"Только после вмешательства президента довели до ума объект на выезде из города по проспекту Победителей. И такой он не один. Возьмите газпромовский долгострой. Длительное время не могут ввести в эксплуатацию гостиницу напротив "Минск-Арены". Не завершено строительство паркинга и встроенных помещений в жилом доме на Неманской, 80. На Кальварийской торговый центр "Гулливер" - немой укор нашей бесхозяйственности. Аналогичная ситуация со строением возле цирка в самом знаковом месте Минска», - возмутился Лукашенко.

"О чем говорят эти примеры? О том, что в столице бардака больше, чем где-либо, Наталья Ивановна (Кочанова). Жуликов здесь хватает, но и нерасторопность городских чиновников тоже имеет место. И вы как никто должны понимать, что это не только памятники бесхозяйственности. Прежде всего это несозданные рабочие места, недополученные налоги в бюджет, замороженная экономическая активность. Такое положение дел никуда не годится. Есть председатель горисполкома, уполномоченные по городу и аж целый помощник. Пора принимать кардинальные меры, начиная с газпромовских проектов и заканчивая строительством жилья", - потребовал пенсионер.