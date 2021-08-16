Последнее обновление: 16.08.2021 13:11

США начали расследование на предмет нерыночности экономики России

США начали расследование, соответствует ли экономика России ее рыночному статусу, говорится в заявлении Минторга США.

В пояснении к документу сказано, что расследование запущено в ходе антидемпингового анализа поставок карбамидо-аммиачной смеси (КАС) из России. КАС — это жидкое азотное удобрение, передает РБК.

«В рамках расследования справедливой стоимости КАС, поставляемой из России, мы обнаружили, что заявитель предоставил Минторгу США достаточные доказательства для того, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах», — говорится в заявлении ведомства.

США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году. Этот статус важен для российских экспортеров, поскольку существенно усложняет возможность введения против них антидемпинговых пошлин.

Если США применяют против страны с рыночной экономикой антидемпинговые меры, то она может доказывать, что торгует на конкурентных условиях, и отстаивать свои позиции на основании международных правил торговли. Это значит, что российские экспортеры, против которых вводятся антидемпинговые меры, могут обжаловать действия США.



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