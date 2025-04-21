Южная Корея разработает правила для стейблкоинов

Центральный банк Южной Кореи (BoK) заявил о намерении «активно участвовать» в создании законодательства, регулирующего стейблкоины. Об этом говорится в отчете.

В BoK подчеркнули необходимость минимизации рисков для финансовой и монетарной стабильности страны.

«В отличие от других виртуальных активов, „стабильные монеты” обладают характеристиками платежного средства. Их широкое применение может снизить эффективность денежно-кредитной политики», - говорится в документе.

Регулятор предупредил, что стейблкоины способны переносить риски из криптовалютного сектора в TradFi.

Южная Корея работает над вторым этапом формирования законодательства о цифровых активах. Первый закон, вступивший в силу в июле 2024 года, направлен на защиту инвесторов и ужесточение требований к криптобиржам.

Второй пакет законов коснется вопросов регулирования стейблкоинов и установления классификации поставщиков криптоуслуг, а также правил для прозрачного листинга и раскрытия информации о токенах, подчеркнули в BoK.

Согласно регулятору, по состоянию на декабрь 2024 года в стране зарегистрировано 18,25 млн криптоинвесторов — более 35% всего населения. Суточный оборот пяти крупнейших торговых платформ достиг $12,1 млрд.

Напомним, в марте 2025 года подразделение финансовой разведки Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи сообщило о блокировке 17 иностранных криптобирж в Google Play.