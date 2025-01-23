Казахстан признан лидером по величине средней зарплаты среди стран Центральной Азии

По состоянию на сентябрь 2024 года средняя зарплата в Казахстане составляла $817,2 в долларовом эквиваленте, что делает республику лидером по данному показателю среди стран Центральной Азии. Такие сведения приводят аналитики Межгосударственного статистического комитета СНГ, передает Ranking.kz.

По данным экспертов, зарплата в Казахстане почти вдвое выше, чем в Узбекистане и Кыргызстане — $437,8 и $411,2 соответственно. Таджикистана в этом плане и вовсе отстал, здесь показатель достигает отметки $242,8. Данных по Туркменистану в открытом доступе специалисты не нашли.

Подчеркивается, что разрыв между лидером и аутсайдером мог быть еще больше, если бы не индексация, проведенная таджикскими властями в прошлом году. Благодаря таким действиям, номинальная заработная плата выросла почти на 25%, реальная — на 21,1%. К слову, это самая стремительная динамика, соседи по региону также нарастили показатели, но не столь значительно.

По размеру минимальной зарплаты на первом месте вновь Казахстан, где она составляет 85 тысяч тенге ($181,1). Далее страны расположились так: Узбекистан — $89,4; Таджикистан — $54,9; Кыргызстан — $28,3.

Здесь аналитики отыскали и данные по Туркменистану, причем цифры оказались довольно внушительными. Средняя зарплата на уровне 1410 манатов или $402,9. Но отмечается, что республиканские чиновники пересчитывают нацвалюту в доллары по государственному курсу, который на протяжении более пяти лет остается на отметке 3,5 маната к одному. Впрочем, люди могут обменять деньги лишь по курсу черного рынка — 1 к 19. Так что реально «минималка» в стране не превышает $74,2.

В статистическом ведомстве проанализировали, какие профессии являются самыми высокооплачиваемыми. В Казахстане в числе лидеров оказались финансисты, страховщики и люди, занятые в горнодобывающей отрасли. Они получают в среднем $1,7 тысячи. Среди таджикистанцев престижно трудиться в финансовом секторе и на предприятиях обрабатывающей промышленности. В Узбекистане и Кыргызстане оклады в районе $1 тысячи имеют специалисты IT-сферы и также финансисты.

Виды деятельности с низкими зарплатами практически во всех странах региона совпадают. Сюда относятся образование, здравоохранение, агропромышленный комплекс и коммунальные услуги.

И, наконец, аналитики посчитали уровень роста потребительских цен в Центральной Азии в период с января по октябрь прошлого года. Наибольшую динамика по инфляции наблюдается в Узбекистане — 7,7%. Далее следуют Казахстан с показателем 6,6%, Кыргызстан — 4,2% и Таджикистан — 3,2%.