Армения расширяет экспорт в Европу на фоне дисбаланса в торговле с Россией

Правительство Армении запускает двухлетнюю программу поддержки экспортеров в страны ЕС и Великобританию, стремясь диверсифицировать внешнеторговые потоки.

Решение принято на фоне растущего торгового дисбаланса с Россией.

На заседании кабинета министров 23 января министр экономики Геворг Папоян представил новую программу государственной поддержки экспортеров в Европу. Программа охватит производителей обрабатывающей промышленности, за исключением табачной отрасли, нефтепереработки, металлургии и ювелирного производства.

Выбор европейского направления министр объяснил масштабом рынка с населением около 450 миллионов человек. При этом текущая статистика показывает снижение торговли с ЕС на 14,1% до $2,1 млрд в январе-ноябре 2024 года. Крупнейшими европейскими партнерами остаются Германия ($444 млн), Италия ($382 млн) и Нидерланды ($167 млн).

Тем временем торговый оборот с Россией за 11 месяцев 2024 года вырос на 71,6%, достигнув $11,6 млрд долларов. Однако этот рост обеспечен в основном увеличением импорта в 2,5 раза - до 8,6 миллиарда, тогда как экспорт в Россию сократился на 10,1% до $2,95 млрд. Доля России во внешнеторговом обороте Армении выросла с 38,6% до 42,2%.