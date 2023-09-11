РФ обустраивает военные базы вблизи границы с Финляндией

Россия начала обустройство своих военных баз вблизи границы с Финляндией, сообщает Yle, опубликовав спутниковые снимки.

На спутниковых снимках можно увидеть построенные ангары для обслуживания и хранения техники на территории гарнизона Алакуртти и военного склада в Петрозаводске.

Как отмечает издание, все больше техники из Петрозаводска перебрасывают в Украину.

В то же время, говорится в материале, эти строительные объекты – первый ощутимый признак того, что РФ снова начала инвестировать в военные базы вблизи финской границы спустя много лет.

По словам министра обороны Антти Хяккянен, зафиксированные на спутниковых снимках изменения не представляют угрозы для Финляндии.

По мнению майора армии Финляндии в отставке Марко Эклунда, приоритетной задачей военного склада в Петрозаводске, вероятно, является переоборудование и поставка техники на украинский фронт.

"Я предполагаю, что ангар, который там возведен, является ремонтным. То есть это крытое помещение на время осенне-зимних холодов, чтобы можно было обслуживать технику", – отметил он.