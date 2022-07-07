Финляндия приняла законы по усилению безопасности на границе с Россией

Парламент Финляндии в четверг, 7 июля, утвердил законопроект, позволяющий возводить заграждения на границе с Россией.

Законопроект был принят квалифицированным большинством на фоне опасений, что Россия может принять ответные меры в связи с планами Финляндии присоединиться к НАТО.

Закон также позволит правительству принять решение о строительстве заборов или других барьеров на границе и посылать все заявления о предоставлении убежища в один или несколько пограничных пунктов, таких как аэропорт, сообщает Европейская правда.

В настоящее время покрытая лесом пограничная зона между двумя странами обозначена только знаками и пластиковыми полосами на большей части ее 1300-километровой протяженности.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует пограничные заграждения для зон повышенного риска и критических зон – таких как пункты пересечения границы и территории рядом с ними.