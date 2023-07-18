Последнее обновление: 18.07.2023 11:16

Доллар продолжает рост БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 18 июля 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,3 копейки или 0,1%, до 3,0202 рубля при объеме торгов $2,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,26 копейки или 0,08%, до 3,3346 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 109,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,12 копейки или 0,27% до 4,2130 рубля за 10 юаней при объеме торгов 9,8 млн. юаней.

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