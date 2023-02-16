Парламент Молдовы утвердил состав нового правительства

Депутаты парламента Молдовы утвердили новое правительство во главе с премьер-министром Дорином Речаном, сообщает Newsmaker.

За назначение кабмина Речана проголосовали 62 депутата правящей партии "Действие и солидарность". Парламентская оппозиция не поддержала полномочия нового правительства.

Кабинет Речана будет состоять из 10 мужчин и семи женщин. При этом новых лиц в его правительстве будет только четверо.

Нику Попеску сохранил должность министра иностранных дел и евроинтеграции, он также будет одним из трех вице-премьеров. Министром обороны Молдовы остается Анатолий Носатый.

Представляя команду в парламенте в четверг, Речан рассказал о трех приоритетах правительства: дисциплина и порядок в государственных учреждениях; экономическое развитие; мир и стабильность.

Он также отметил, что до конца года перед правительством стоит четкая задача открыть переговоры о вступлении в Европейский Союз и ускорить изменения, необходимые для того, чтобы Молдова стала полноправным членом Европейского Союза.

Новый премьер также отметил, что Молдова все еще является объектом гибридных атак. "Мы ожидаем, что интенсивность возрастет еще больше в ближайший период, но у нас также есть учреждения, готовые справиться", - заявил он.

Речан также пообещал начать денонсировать соглашения, заключенные в рамках СНГ.