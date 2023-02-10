Премьер Молдовы объявила об отставке правительства

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица подала в отставку, президент Молдовы Майя Санду приняла отставку и поблагодарила Гаврилицу за "огромную жертву и усилия, направленные на то, чтобы возглавить страну во время стольких кризисов".

"После полутора лет пребывания в должности пришло время объявить о моей отставке", - сказала Гаврилица. - "Если бы у правительства было дома в Молдове столько же поддержки, сколько в ЕС, в Брюсселе, мы бы добились гораздо большего".

По ее словам, Молдова входит в новую фазу, в основе которой - безопасность.

"В течение этих 18 месяцев на посту мы руководили в непрерывных кризисах. Республика Молдова вступает в новый этап, на котором приоритетом является безопасность", - также отметила Гаврилица.

На пресс-конференции она рассказала о кризисе беженцев, с которым удалось справиться правительству, начале строительства новых ЛЭП, привлечении новых инвестиций в Молдову, сдаче в эксплуатацию дорог и мостов и других реформах. И, самое важное, по словам Гаврилицы, Молдова получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

"Несмотря на беспрецедентные вызовы, страной руководили ответственно, с большой осторожностью и самоотверженным трудом. У нас есть стабильность, мир и развитие там, где другие хотели войны и банкротства. Спасибо большое, Наталья!" – прокомментировала президент Санду отставку премьера.

Она уточнила, что проведет консультации с парламентскими фракциями согласно процедуре и объявит кандидатуру на должность премьера.