Спикер парламента Грузии увидел надежду на деоккупацию страны

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сказал, что видит перспективу для деоккупации Грузии в связи с тем, что сейчас Запад "трезвее" воспринимает исходящие от РФ угрозы.

Спикер отметил, что в Грузии давно говорили о рисках для международной безопасности, которые создает Россия, но многие политики на Западе не верили в это, передает "Новости-Грузия".

На вопрос о том, нужно ли начинать новую дискуссию по поводу деоккупации Грузии в связи с развитием событий в Украине, Папуашвили сказал, что сейчас Европа и коллективный Запад стали "трезвее" и это дает надежду "положить конец оккупации".

"Сейчас многие иностранные политики с сожалением говорят о том, о чем грузинский народ говорил годами - о рисках, которые создает Россия с точки зрения мировой безопасности и особенно региональной безопасности. В это не верили, пока риск не приблизился к границам Европы. Хорошо, что сейчас это воспринимают с другой перспективы", - отметил Шалва Папуашлвили.

По его мнению, новое осознание этих рисков открыло для Грузии перспективу членства в ЕС. Он отметил, что одна из целей грузинских властей - положить конец оккупации, и также, "для нас и наших абхазских и осетинских сестер и братьев - вернуть друг друга".

"Это политика, которую "Грузинская мечта" ведет последние 10 лет, и именно это обеспечивает мир в нашей стране", - добавил спикер.

Как свидетельствуют последние соцопросы в Грузии, Россию считают значительной угрозой 76% - несколько меньше, чем максимальные 85% в марте 2022 года. 58% опрошенных возлагают вину за войну России против Украины на РФ (что меньше, чем в марте – 67%), 18% – на лично Путина, 15% – на США, 11% – на саму Украину.