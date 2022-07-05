Последнее обновление: 05.07.2022 17:11

Европарламент проголосовал за либерализацию молдавского экспорта

Европарламент проголосовал за либерализацию экспорта сельскохозяйственной продукции из Молдавии в Европейский Союз, сообщил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан.

Теперь экспортные квоты будут удвоены сроком на один год для семи товаров, в отношении которых еще применяются тарифные квоты. Это помидоры, чеснок, столовый виноград, яблоки, вишня, слива и виноградный сок. Сливу и виноград Молдавия ранее в больших количествах экспортировала на Украину, в Белоруссию и Россию.

Депутат уточнил, что такое решение принято потому, что ситуация на Украине "сильно ударила по аграриям Молдавии, заблокировав экспорт сельхозпродукции в восточные страны", сообщает Интерфакс.

"Европейский союз уже является основным торговым партнером Республики Молдова. Почти две трети молдавского экспорта поставляются на европейский рынок", - отметил Мурешан.



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