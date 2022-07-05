Премьер-министр Великобритании анонсировал крупнейшее за десятилетие снижение налогов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал крупнейшее за десятилетие снижение налогов, сообщает Прайм.

"Завтра мы проведем крупнейшее за десятилетие снижение налогов… Это ответственный и долговременный способ решения проблемы роста стоимости жизни и подготовки почвы для дальнейшего снижения налогов", — написал Джонсон в своем Twitter.

Лондон решил поднять порог для взноса в систему государственного социального страхования, зависящего от размера зарплаты, с 9 500 до 12 570 фунтов стерлингов. Как сообщил телеканал Sky News, такое решение позволит 2,2 миллиона британцев с низким заработком больше не осуществлять эту выплату. Кроме того, для 30 миллионов человек сумма взноса снизится, что позволит им сэкономить 330 фунтов стерлингов в год