Последнее обновление: 05.05.2022 11:25

В Ереване начались задержания протестующих после провокации силовиков

Специальные силы Армении - подразделение "Красные береты"- в четверг утром, в третий день массовых протестов, остановили оппозиционное шествие в центре Еревана и начали задержания активистов.

Сообщается о десятках задержанных, передает ТАСС.

"Красные береты" являются самыми агрессивными, они начали провокацию и задерживают наших активистов, которые просто проводили мирные акцию", - заявил журналистам участник шествия, депутат от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян.

Сейчас участники протеста продолжают движение по центральным улицам столицы Армении. Оппозиционные шествия также проходят и в других районах Еревана.

Массовые протесты против премьера Армении продолжаются уже третий день подряд.



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