Россия просит у Китая военное питание и денег

Россия попросила Китай о финансовой и технической поддержке, а также продовольствие для военных, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, среди помощи, которую запросила Россия – готовые военные продуктовые наборы. Как отмечается, российская армия в Украине испытывает значительные проблемы с питанием, из-за чего постоянно прибегает к мародерству.

Издание отмечает, среди прочего, РФ предоставила Китаю и запросы по техническому обеспечению, проблемы с которым усложняют действия российских военных в Украине.

Один из источников CNN допустил, что передача военного питания может быть тем запросом, который Китай сможет удовлетворить, не создавая для себя проблем в отношениях с Западом.

Соединенные Штаты уже сообщили союзникам по НАТО и нескольким азиатским странам, что Китай продемонстрировал готовность оказать военную и экономическую помощь России по просьбе Москвы поддержать ее войну против Украины.