Беларусь снова ограничивает импорт портландцемента

Беларусь снова вводит временное лицензирование импорта портландцемента, следует из постановления Совмина №491 от 18 августа 2020 года.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.

Предыдущее ограничение на импорт портландцемента действовало с 16 февраля по 16 августа 2020 года.

Лицензирование импорта вводится как защитная мера местных производителей цемента, которые спустя 13 лет после начала модернизации цементных заводов в стране, так и не смогли до конца рассчитаться по предоставленным на модернизацию кредитам. Более того, отечественный цемент не может конкурировать с ценами иностранных производителей при том, что качество продукции также уступает импортным аналогам.