Последнее обновление: 14.01.2019 17:47

Медведев посоветовал Минску ценить поддержку со стороны Москвы

Россия сохраняет большой объем кредитной поддержки Беларуси за счет средств, которые могла бы направить на поддержку собственной экономики. Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев, призвав Минск ценить такую помощь.

«Если говорить о таких государствах — и прежде всего речь идет о Беларуси — мы сохраняем очень большой объем кредитной поддержки наших партнеров, этот объем превышает $6,5 млрд, не считая связанного кредита на строительство атомной станции», - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Он также отметил, что Москва не требует возврата кредитов, выданных Минску, а пролонгирует их «по просьбе партнеров».

«В условиях, напомню, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран», - подчеркнул премьер.

«По сути, мы помогаем, занимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях», - резюмировал он.

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