Amazon станет продавать iPhone и iPad

Крупнейший в мире интернет-магазин Amazon.com станет в ближайшие недели продавать последние модели iPhone, iPad и Apple Watch фирмы Apple, говорится в сообщении интернет-магазина.

Ранее Amazon продавал лишь компьютерную линейку Mac и наушники производства Apple.

Apple стала очередной "жертвой" Amazon в ритейле. Многие производители электроники ранее согласились пользоваться торговой площадкой Amazon в обмен на отчисления магазину. Это ведет к некоторому снижению прибыли от продаж, хотя увеличивает их объем из-за повсеместного охвата потребителей, которым может похвастаться Amazon. Apple известна тем, что имеет собственную успешную сеть фирменных магазинов, которая дает значительную прибыль.

Интернет-магазин с 4 января прекратит продавать продукцию фирмы от посредников, перепродававших устройства Apple в отсутствие официальных продаж.

Продажи продукции Apple через платформу Amazon будут осуществляться в США, Европе, Японии и Индии.