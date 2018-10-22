Последнее обновление: 22.10.2018 18:02

Китай усилит поддержку частных компаний

Китай расширит поддержку компаний, испытывающих проблемы с финансированием, и примет меры для стимулирования выпуска корпоративных облигаций в рамках усилий, направленных на развитие частного сектора, сообщил Госсовет КНР в понедельник.

Правительство ставит перед собой цель выработки более эффективной политики, чтобы обеспечить устойчивое и здоровое развитие частного сектора, в частности за счет облегчения налогового бремени, говорится на сайте www.gov.cn Госсовета.

Отмечается, что об этих планах было объявлено после заседания под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.

В рамках мер, принимаемых правительством в целях укрепления поддержки частного сектора, Народный банк Китая сообщил в понедельник, что повысит квоты на перекредитование и переучет векселей на 150 миллиардов юаней ($21,6 миллиарда) для удовлетворении финансовых потребностей малого бизнеса.

Кроме того, регулятор разработает руководящие принципы для выпуска корпоративных облигаций, говорится на сайте www.pbc.gov.cn Народного банка Китая.

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