Последнее обновление: 21.06.2018 14:40

Евросоюз согласовал правила взаимного признания решений о конфискации

Власти ЕС согласовали новые общеевропейские правила взаимного признания постановлений о конфискации и замораживании имущества и активов, сообщила в среду пресс-служба Совета ЕС.

"Новое положение направлено на обеспечение эффективного замораживания и конфискации преступных активов на всей территории ЕС. Это будет способствовать повышению безопасности ЕС путем борьбы с финансированием преступности, включая террористическую деятельность", - говорится в пояснительной справке.

Изменения предусматривают, что "все судебные решения по уголовным делам, принятые в одной стране ЕС, будут, как правило, непосредственно признаваться и исполняться другим государством-членом", в "постановлении излагается лишь ограниченное число оснований для непризнания и неисполнения".

При этом устанавливается "срок в 45 дней для признания постановления о конфискации и в безотлагательном случае — не позднее 48 часов на признание и 48 часов для выполнения решения о замораживании".

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