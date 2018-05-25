Последнее обновление: 25.05.2018 15:26

Суд обязал Samsung заплатить Apple 539 млн долларов

Суд частично удовлетворил иск Apple к южнокорейской компании Samsung и обязал последнюю выплатить 539 млн долларов за нарушение патентов.

Как сообщает Bloomberg, с точки зрения присяжных, южнокорейская компания нарушила три патента на дизайн смартфонов, и два на принцип работы устройства.

Изначально Apple требовала 1 млрд долларов, а Samsung была согласна выплатить 28 млн долларов.

Как отметили в Apple, дело не в деньгах.

"Мы искренне верим в ценность дизайна, наша команда всё время работает над созданием инновационных продуктов, которые бы радовали потребителей", - отметили в Apple.

Адвокат Samsung заявил, что компания намерена обжаловать решение.

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