Банк Японии сохранил объем скупки бондов, развеяв страхи об ужесточении политики

Банк Японии в четверг оставил на прежнем уровне объем скупки госбондов, успокоив рынки после того, как сокращение регулятором объема покупки долгосрочных облигаций спровоцировало опасения о том, что центробанк готовится свернуть меры стимулирования.

Регулятор сохранил объем покупки гособлигаций сроком погашения от одного до трех лет, от трех до пяти лет и от пяти до десяти лет на уровне 250 миллиардов иен ($2,24 миллиарда), 300 миллиардов иен и 410 миллиардов иен соответственно.

Фьючерсы на 10-летние госбонды Японии в результате прибавили 0,1 процента в цене, восстановив часть потерь из-за сообщения регулятора о том, что он будет покупать меньше долгосрочных облигаций, опубликованного во вторник.

Трейдеры ждали, что Банк Японии будет избегать новых потрясений для рынка, особенно после появления сообщения о возможной приостановке Китаем покупки госбондов США, которое ударило по американским долговым рынкам.

В то же время многие трейдеры полагают, что у Банка Японии нет другого выхода, кроме постепенного сокращения объема скупки госбондов, которая продолжается почти пять лет.

Хотя глава регулятора Харухико Курода неоднократно отвергал вероятность скорого отказа от мер стимулирования, некоторые чиновники центробанка в последнее время выражали опасения относительно очевидных недостатков программы, особенно связанных с негативным влиянием на рентабельность финансовых организаций.

Во вторник Банк Японии сократил объем покупки бондов сроком погашения от 10 до 25 лет и от 25 до 40 лет на 10 миллиардов иен ($88,39 миллиона) до 190 миллиардов и 80 миллиардов иен соответственно.