Польша обжаловала в Европейском суде обязательство принимать беженцев

Власти Польши обжаловали в Европейском суде свое обязательство принимать беженцев в рамках распределения мигрантов по странам ЕС, сообщил в интервью газете Rzeczpospolita глава МИД республики Витольд Ващиковский.

Еврокомиссия в июне приняла решение начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии в связи с нарушением властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

"Дело обжаловано в Европейском суде, ждем решения", - заявил Ващиковский, отвечая на вопрос о том, могут ли, по его мнению, применить санкции в отношении Польши. "Релокация должна была состояться между 2015 и 2017 годами. Она не была исполнена, в целом, никем. У Союза нет инструментов наказания в таком случае", - добавил он.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер страны Беата Шидло заявила, что это официальная позиция польского правительства. Польские власти неоднократно заявляли, что выступают против принудительного перемещения беженцев, однако готовы оказывать помощь мигрантам в том случае, если они добровольно выразят желание жить на территории страны.

Еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в середине мая заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища.