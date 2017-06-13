Washington Post заявила о новом кибероружии российских хакеров

Американская газета Washington Post сообщила со ссылкой на исследование центра по кибербезопасности Dragos, что хакеры из России разработали новый вид кибероружия, который позволяет нарушать работу электросетей.

Утверждается, что так называемое кибероружие, которому исследователи Dragos дали название CrashOverride, пока использовали только однажды — для нарушения работы энергетической системы Украины в декабре прошлого года. Тогда, пишет газета, хакерам удалось перехватить около пятой части электроэнергии, вырабатываемой в Киеве. Доказательств подобных утверждений газета не приводит.

"Это кульминация десятилетия теорий и сценарий атак. Это то, что изменит игру", - заявил директор исследовательского центра Серджио Кальтаджироне.

Специалисты Dragos не исключили, что кибероружие могут использовать и против США. По информации издания, "российские хакеры продемонстрировали интерес к американским энергетическим системам". Каким образом они это сделали, издание не уточняет.

"Энергетические системы США усиливают киберзащиту, однако программы, как эти, по-настоящему угрожают исправной работе энергетических систем", - цитирует газета заявление бывшего начальника бюро по безопасности неправительственной организации, занимающейся разработкой оборудования для электросистем в Северной Америке.