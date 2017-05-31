В Беларуси с 1 июня можно будет купить валюту без паспорта

В Беларуси с 1 июня 2017 г. отменяется необходимость регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту. Это предусмотрено указом № 192 от 29 мая 2017 г.

"Решение о либерализации валютного режима принято по инициативе Национального банка с учетом стабильной ситуации на внутреннем валютном рынке. В течение достаточно продолжительного времени на рынке наблюдается сбалансированность спроса и предложения", - говорится в комментарии регулятора.

Кроме того, в Беларуси действует соответствующая международным стандартам система идентификации участников финансовых операций, которая направлена на противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. В рамках данной системы, в частности, сохраняется требование по идентификации лиц, осуществляющих финансовые (в том числе валютно-обменные) операции, при сумме операции от 1 000 базовых величин.

"В связи с этим наличие дополнительного комплекса мер по регистрации паспортных данных не является целесообразным", - считают в Нацбанке.