Санкции "рассосутся сами" - посол России в ЕС

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов выразил надежду, что санкции, введенные РФ странами Запада в связи с присоединением Крыма и конфликтом на юго-востоке Украины, "рассосутся сами собой". Об этом Чижов сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, отказ от санкционной политики в отношении Москвы может состояться в ближайшие два года - до того, как из Евросоюза выйдет Великобритания.

"Можно предположить гипотетическую ситуацию, когда, выйдя из ЕС, Великобритания решит отказаться от участия в ЕС-совских санкциях. Но я все-таки надеюсь, что до выхода Великобритании из Евросоюза вопрос о санкциях рассосется сам собой", - заявил Чижов.

Он уточнил, что пока для такого развития событий у Евросоюза "не хватает критической массы политической воли", но выразил надежду, что восстановление отношений продолжится.

"Шагом на пути к нормализации" стал визит в Москву главы европейской дипломатии Федерики Могерини, сказал Чижов.

При этом полное восстановление связей с ЕС до предкризисных масштабов, по словам дипломата, не нужно.

"Это не значит, что все будет восстановлено в прежнем виде. "Бизнес как обычно" по большому счету не нужен ни им, ни нам", - сказал посол, добавив что Россия желает "более прагматичного взаимодействия, ориентированного на результат". Пока о возврате к докризисным отношениям стратегического партнерства не может быть и речи, равно как и об отмене санкций, заявила сама Могерини 24 апреля после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Частично санкции связаны с аннексией Крыма, и по этому вопросу совершенно очевидно, что наши точки зрения принципиально расходятся", - констатировала Могерини. Она добавила, что ЕС по-прежнему считает присоединение Крыма к РФ "нарушением норм международного права".

Все введенные против РФ меры останутся в силе "до тех пор, пока Россия не изменит свои действия, которые стали их причиной", заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон 3 апреля на встрече глав МИД НАТО.

Речь идет о "возвращении Украине контроля над Крымом", уточнил он, а также полном исполнении Минских соглашений, которые требуют от РФ передать Киеву контроль над российско-украинской границей в районе Донбасса.

Позицию США Тиллерсон вновь озвучил в ходе переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым, который 10 мая впервые за 4 года посетил Вашингтон. Об этом сообщила в среду официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит действия, которые к ним привели", - сообщила она.