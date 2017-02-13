Швейцарцы решили не отменять налоговые привилегии для холдингов

В воскресенье граждане Швейцарии высказались против налоговой реформы, решив не отменять налоговые привилегии для холдингов.

Жители страны отклонили принятый в июне 2016 года правоцентристским большинством швейцарского федерального парламента уже третий по счету пакет мер по оптимизации национальной системы налогообложения прибыли от коммерческой деятельности иностранных холдингов, сообщает Swissinfo.

Целью реформы была адаптация этой системы к новейшими международным налоговым стандартам, принятым недавно в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и направленным, в том числе, на перемещение прибыли в юрисдикции с пониженным налогообложением.

Против реформы проголосовали 59,1% избирателей, за - 40,9%.

Сохранение налоговых привилегий для холдингов вопреки критике международного сообщества чревато международным конфликтом и экономическими санкциями, отмечает "Немецкая волна"

Швейцария может оказаться в черном списке стран, продолжающих неприемлемые для международного сообщества практики, заявлял ранее директор по налоговой политике ОЭСР Паскаль Сан-Аман.

Отказ от плана по упразднению налоговых льгот станет "ядом для Швейцарии как экономического и финансового центра", полагает представитель аудиторской компании KPMG Петер Ибельхарт.

Налоговые привилегии для холдингов в настоящий момент касаются порядка 24 тыс. компаний, насчитывающих около 150 тыс. сотрудников.

Правительство Швейцарии предлагало установить единую для всей страны ставку корпоративного налога для того, чтобы прекратить практику, при которой различные кантоны самостоятельно определяют ее размер и могут использовать это для привлечения международных корпораций, пишет Financial Times.

В Женеве стандартная ставка корпоративного налога - 24,16%, одна из самых высоких в Швейцарии. Вместе с тем компании, обладающие приоритетным статусом, в среднем платят всего 11,6%. В рамках реформы предлагалось, чтобы все компании платили налог по единой ставке - 13,49%.

Как указывают противники изменений, введение единой ставки налога приведет к тому, что налоги для крупных транснациональных компаний вырастут лишь незначительно, тогда как налог для обычных предприятий существенно снизится, и это негативно отразится на бюджетах кантонов.