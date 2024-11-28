Экономическая зависимость Армении от ЕАЭС и России никогда не была такой высокой - депутат

Экономическая зависимость Армении от Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности от России, никогда не была такой значительной, что свидетельствует о неэффективной и недальновидной политике, проводимой нынешними властями. Об этом 27 ноября на брифинге с журналистами заявил депутат парламентской фракции "Армения" Артур Хачатрян в связи с просьбой председательствующей в ЕАЭС Армении перенести саммит ЕАЭС на 25 декабря в Санкт- Петербург.

Депутат пояснил, что на фоне ратификации страной Римского статута, который предполагает возможность задержания Путина, существуют две стороны, заинтересованные в том, чтобы это мероприятие не прошло в Армении.

"Конечно, в первую очередь это сама Армения, которая ратифицировала этот статут и обязана выполнять его требования. Так, после визита президента России в Монголию эта страна оказалась под значительным давлением. Теперь власти Армении не хотят оказаться в аналогичной ситуации", - пояснил Хачатрян, которого цитирует АрмИнфо.

При этом, по словам Хачатряна, власти ратифицировали статут в надежде на улучшение отношений с Западом, особенно с Европой. Однако он напомнил, что 5 апреля Европа заявила об ограничении взаимодействия в рамках соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (СЕPА).

"Скажу больше: по проекту бюджета на 2025 год ожидается меньше грантов, чем в прошлом году", - добавил Хачатрян.

В этой связи депутат коснулся и похожей ситуации с ОДКБ, заявив, что стране необходимо определиться с позицией. По его словам, власти и в этой ситуации, учитывая их отсутствие на встречах стран-членов, заявляют о диверсификации, в то время как в НАТО даже не предлагали Армении участвовать в военных учениях.

Касаясь заявлений властей Армении о диверсификации экономики страны, Хачатрян заверил, что и здесь "много чего может сказать". По его словам, за первые девять месяцев экспорт в ЕС составил чуть более 4% от общего объема экспорта, что рекордно низкий показатель, поскольку ранее ЕС был вторым, и даже первым экономическим партнером Армении. При этом он обратил внимание, что сегодня страна практически ничего не производит, заявив, что нынешние власти разрушили армянскую экономику и промышленность.

По просьбе председательствующей в ЕАЭС Армении заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 25 декабря в Санкт-Петербурге.