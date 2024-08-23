Последнее обновление: 23.08.2024 16:58

Премьер Армении и Путин договорились встретиться "по возможности"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону поговорил с Путиным. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

Согласно сообщению, Путин проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от состоявшегося 18 августа своего визита в Азербайджан на прошлой неделе.

В итоге они договорились встретиться по возможности для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня Армении и России.

В последнее время правительство Армении направило свои усилия на сближение с Западом, а отношения с Россией переживают напряженность.



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