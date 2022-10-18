Европарламент будет голосовать за признание России государством-спонсором терроризма

Европейский парламент одобрил запрос группы Европейских консерваторов и реформистов о включении в повестку дня пленарных заседаний дебатов о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма.

Об этом в понедельник сообщил депутат Европарламента от Польши Богдан Жоньца, передает PAP.

В ходе голосования 201 евродепутат поддержал включение резолюции в дебаты, 99 высказались против, еще 61 - воздержался.

"Мы рады, что дискуссия состоится, и что в ноябре мы будем голосовать за эту резолюцию, которая позволит представить настоящие отношения между Россией и ЕС и покажет варварство Путина и его окружения, а также тех из Западной Европы, которые имеют с ним бизнес", - прокомментировал Жоньца.

Ожидается, что резолюция будет обсуждена и вынесена на голосование в Европарламенте на сессии 21-24 ноября.