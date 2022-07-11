В Японии правящая партия одержала победу на выборах в верхнюю палату парламента

На выборах в верхнюю палату японского парламента Либерально-демократическая партия (ЛДП) премьер-министра Кисиды Фумио смогла завоевать больше половины мест (119) без поддержки со стороны своего партнера по коалиции партии Комэй (27).

Выборы прошли всего лишь через 2 дня после того, как был убит бывший премьер-министр Абэ Синдзо.

После публикации результатов голосования, Кисида Фумио пообещал заняться решением самых важных вопросов, стоящих перед страной, включая пандемию коронавируса, российское вторжение в Украину и стремительно растущую стоимость жизни. Он также обещал оздоровить японскую экономику, сообщает Укринформ.

Отмечается, что партии правящей коалиции поддерживают внесение поправок в конституцию. Сейчас они совместными усилиями контролируют более двух третей мест в верхней палате.