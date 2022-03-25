В РФ разрешили на полгода замораживать кредитные рейтинги банков

Правительство России разрешило на полгода замораживать кредитные рейтинги банков, присваиваемые им специализированными российскими агентствами, чтобы сохранить устойчивость финансовой системы в условиях международных санкций, говорится в пресс-релизе Кабмина. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Показатели кредитного рейтинга банков по состоянию на 1 февраля 2022 года будут зафиксированы и останутся неизменными до 1 июля 2022 года», - отмечается в сообщении.

Речь идет о рейтингах, присваиваемых специализированными российскими агентствами.

Поясняется, что заморозка кредитных рейтингов позволит ведущим банкам по-прежнему размещать у себя средства федерального бюджета для сохранения их доходности, привлекать средства компенсационного фонда участников долевого строительства. Кроме того, банки, как и прежде, смогут выдавать независимые гарантии бизнесу.